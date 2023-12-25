عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعادتي وراحتي في بلدي.. نجيب ساويرس: لا صحة لنقل استثماراتنا بالخارج

ساويرس
ساويرس

نفى  رجل الأعمال نجيب ساويرس، نقل استثماراته ونشاطاته خارج مصر، قائلا:" هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة ".

 

نجيب ساويرس عن أبناء عائلته: ولادنا مش مدلعين.. فيديو

مذيع لـ نجيب ساويرس: هتعمل إيه في عيد الميلاد؟ والأخير: هصلي

 وقال نجيب ساويرس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مقدرش أعيش في أي مكان تاني غير مصر ".

 

 وأضاف نجيب ساويريس:" سعادتي وراحتي متواجدة في بلدي"، مضيفا:" شركاتنا عالمية وتعمل في أماكن كثيرة بالعالم وهذا الأمر يشرف مصر ولا يضرها ".

 

 وتابع نجيب ساويرس:" إحنا طول عمرنا عندنا نشاط دولي وهذا أمر مفيد للدولة المصرية وأرباحنا يتم تحويلها لداخل مصر بشكل دائم ".

 

واكمل نجيب ساويس:" المصانع والفنادق الخاصة بنا متواجدة في مصر ومستمرة ولا صحة لنقلها للخارج ".

ساويرس نجيب ساويرس سيد على مصر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أمطار في القاهرة بهذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال: نحن بصدد توسيع الحرب في جنوب غزة

ملوك وجبابرة ذكرهم الله في القرآن.. تعرف عليهم

مش لازم الاسم التجاري.. أحمد موسى يعلق على أزمة نقص الدواء |فيديو

صدمة لحائزي الدولارات المجمدة في مصر.. وهذا ما ينتظر سعر الفائدة خلال 2024

التجنيد الإلزامي للنساء في الجيش يثير أزمة داخل أوكرانيا

مدينة غارقة في الإسكندرية.. تعرف على أهم كشف أثري لعام 2023|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

أغنية "3 ساعات متواصلة" تثير الجدل.. وحقيقة منع روبي من الغناء بسببها

عيد ميلادها.. قصة اليوم الخاص فى حياة هنا شيحة و25 صورة مثيرة للجدل

آيتن أمين : "ال شنب" مغامرة ومرعوبة من التجربة.. ووجود لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر أضاف للعمل.. وتجربتى في مهرجان برلين مفيدة.. حوار

فيديو

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات وإعلان أسعار البرامج

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

شجرة عيد الميلاد وملابس بابا نويل.. شاهد احتفال النجوم بـ الكريسماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ