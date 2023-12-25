سعادتي وراحتي في بلدي.. نجيب ساويرس: لا صحة لنقل استثماراتنا بالخارج

نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس، نقل استثماراته ونشاطاته خارج مصر، قائلا:" هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة ".

وقال نجيب ساويرس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مقدرش أعيش في أي مكان تاني غير مصر ".

وأضاف نجيب ساويريس:" سعادتي وراحتي متواجدة في بلدي"، مضيفا:" شركاتنا عالمية وتعمل في أماكن كثيرة بالعالم وهذا الأمر يشرف مصر ولا يضرها ".

وتابع نجيب ساويرس:" إحنا طول عمرنا عندنا نشاط دولي وهذا أمر مفيد للدولة المصرية وأرباحنا يتم تحويلها لداخل مصر بشكل دائم ".

واكمل نجيب ساويس:" المصانع والفنادق الخاصة بنا متواجدة في مصر ومستمرة ولا صحة لنقلها للخارج ".