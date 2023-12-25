جهاز تنمية الثروة السمكية: مصر تحتل المركز الثاني عالميا في إنتاج البلطي

أكد عاطف مجاهد مدير عام المصايد بجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، أن قطاع الاستزراع السمكي يشهد طفرة بما انعكس على زيادة الإنتاجية من الأسماك .

وقال عاطف مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الإنتاج ارتفع بحوالي 100 ألف طن خلال 3 سنوات، وهناك طفرة في الاستزراع السمكي ".

أضاف عاطف مجاهد:" مصر في المركز السادس عالميا في الاستزراع السمكي والمركز الأول أفريقيا، كما تحتل مصر المركز الثاني على مستوى العالم في إنتاج البلطي ".

وتابع عاطف مجاهد :" هناك مشروعات قومية كبيرة في مجال الاستزراع السمكي ومنها بركة غليون ".

واكمل عاطف مجاهد:" التقينات التي يتم استخدامها في الاستزراع السمكي على أعلى مستوى والقيمة الغذائية في أسماك الاستزراع مرتفعة وتعادل مثيلتها من المصادر الطبيعية ".