بدلا من شجرة الميلاد.. فلسطيني ينفذ مجسما يعبر عن معاناة أهل غزة

كشف طارق سلسع الفنان الفلسطيني، تفاصيل تنفيذ مجسم يجسد معاناة أهل غزة بدلا من شجرة الميلاد في بيت لحم.

وقال طارق سلسع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" المجسم يرصد معاناة أهل غزة والعدوان الإسرائيلي الغاشم عليهم ".

وأضاف طارق سلسع: "الألم كبير في صدورنا ومهما فعلنا لا يمكننا وصف حرب الإبادة الكبيرة في حق الشعب الفلسطيني ".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل ضرب حماس في كل مكان، مشيرا إلي توسيع القتال في جنوب قطاع غزة.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: “سنواصل محاربة حماس فوق الأرض وتحتها وسنبذل كل جهد ممكن لإستعادة الرهائن”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “نحن بصدد توسيع القتال في جنوب قطاع غزة، وتواصل القوات كشف وتدمير البنية التحتية”.