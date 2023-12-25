الصحة الفلسطينية: استشهاد 250 شخصا وإصابة 500 في 3 مخيمات بـ غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، أن هناك 250 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب 500 آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق البريج والنصيرات والمغازي وسط غزة.

وأضافت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، أنه بذلك ارتفعت حصيلة الشهداء في أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر بسبب القصف الإسرائي المستمر إلى 20674 شهيدا.

وكانت شبكة "سي إن إن" ذكرت في وقت سابق، أن 70 شخصا على الأقل قتلوا في غارة جوية على مخيم المغازي للاجئين.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم المغازي حيث قصف 3 منازل مأهولة تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم المغازي بوسط قطاع غزة، حيث قصف 3 منازل مأهولة تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة ووصل أكثر من 15 شهيداً وعشرات الإصابات".

وأضاف: "نطالب العالم الحر بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء".