الأنقاض بكل مكان.. دمار هائل في مخيم المغازي بغزة بعد القصف الإسرائيلي

عرضت فضائية " العربية " لقطات مصورة ترصد حجم الدمار الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي الوحشي في مخيم المغازي بقطاع غزة .

وأظهرت اللقطات أنقاض منازل كثيرة واختفاء معالم الحياة في مخيم المغازي جراء العدوان الإسرائيلي .

من جانبه أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحرب في قطاع غزة ليست قريبة من النهاية، وستستمر وقتًا طويلًا.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال نتنياهو، في حديثه أمام أعضاء حزب الليكود اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستوسع هجومها البري على غزة في الأيام المقبلة على الرغم من الجهود الدولية لوقف القتال.

في سياق متصل، أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن 23 مستشفى في قطاع غزة أخرجت من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان له ، أن أكثر من 9 آلاف شخص استشهدوا بسبب عدم القدرة على علاجهم، وأكد أن المساعدات التي تصل لا تغطي سوى 2% من الاحتياجات الصحية للقطاع.