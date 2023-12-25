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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليست قريبة من نهايتها.. نبأ صادم من نتنياهو بشأن الحرب في غزة

نتنياهو
نتنياهو

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحرب في قطاع غزة ليست قريبة من النهاية، وستستمر وقتًا طويلًا.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال نتنياهو، في حديثه أمام أعضاء حزب الليكود اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستوسع هجومها البري على غزة في الأيام المقبلة على الرغم من الجهود الدولية لوقف القتال.

وأضاف أن الحرب “ليست قريبة من الانتهاء وستستمر وقتًا طويلًا”.

وأمس الأحد، قال نتنياهو، إن القوات الإسرائيلية تعمق عملياتها في قطاع غزة حتى تحقيق النصر على حركة حماس.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره نتنياهو على حسابه بمنصة "إكس"، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال ستواصل النضال حتى تحقيق النصر الكامل على حماس. 

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