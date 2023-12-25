الإعلام الحكومي في غزة: 9 آلاف شخص استشهدوا لعدم القدرة على علاجهم

أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن 23 مستشفى في قطاع غزة أخرجت من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان له ، إن أكثر من 9 آلاف شخص استشهدوا بسبب عدم القدرة على علاجهم.

وأكد المكتب، أن المساعدات التي تصل لا تغطي سوى 2% من الاحتياجات الصحية للقطاع.

وقالت القناة السابعة العبرية، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قام بتوزيع منشورات يهدد فيها أهل مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وجاء في المنشورات وفقا للقناة العبربة: "إذا واصلتم إلقاء المتفجرات فإن مصير برقة وغزة سيكون هو نفسه".

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل محاصرة بلدة برقة شمال غربي نابلس، تزامناً مع حملة اعتقالات ومداهمات تشنها بالبلدة.