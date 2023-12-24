تدمير مربع سكني.. ارتفاع حصيلة ضحايا مجـزرة الاحتلال بمخيم المغازي لـ70 شهيدا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في مخيم المغازي؛ بعد ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 70 شهيدا، وإصابة العشرات.

وأوضحت صحة غزة، أن “القصف الإسرائيلي على المغازي طال 4 منازل مأهولة، تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة وأبو رحمة”.

بدورها، قال مستشفى الأقصى في غزة، إن “أغلب ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيمي البريج والمغازي من الأطفال والنساء وكبار السن”.

من جهة أخرى، أفادت قناة "الشرق" السعودية، بأن “قصف إسرائيل على مخيم المغازي دمر مربعا سكنيا بأكمله”.

وأضافت أن “هناك أكثر من 100 جريح إثر قصف إسرائيلي على حي المغازي”.