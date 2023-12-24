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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير مربع سكني.. ارتفاع حصيلة ضحايا مجـزرة الاحتلال بمخيم المغازي لـ70 شهيدا

قطاع غزة - أرشيفية
قطاع غزة - أرشيفية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في مخيم المغازي؛ بعد ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 70 شهيدا، وإصابة العشرات.

وأوضحت صحة غزة، أن “القصف الإسرائيلي على المغازي طال 4 منازل مأهولة، تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة وأبو رحمة”.

بدورها، قال مستشفى الأقصى في غزة، إن “أغلب ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيمي البريج والمغازي من الأطفال والنساء وكبار السن”.

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من جهة أخرى، أفادت قناة "الشرق" السعودية، بأن “قصف إسرائيل على مخيم المغازي دمر مربعا سكنيا بأكمله”.

وأضافت أن “هناك أكثر من 100 جريح إثر قصف إسرائيلي على حي المغازي”.

غزة إسرائيل مخيم المغازي

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