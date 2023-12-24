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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشية عيد الميلاد.. الأردن ينفذ إنزالًا جويًا لمساعدة محاصرين في إحدى كنائس غزة

الأردن ينفذ إنزالًا
الأردن ينفذ إنزالًا جويًا لمساعدة محاصرين في إحدى كنائس غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية، مساء اليوم الأحد، بتوجيهات ملكية سامية، إنزالاً جويًا إغاثيًا لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، قال مصدر عسكري مسؤول، إن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة التي تعدّ إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم.

ويقدر عدد المحاصرين بالكنيسة نحو 800 مواطن غزي من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع، ويعانون من شح في الطعام ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية وسط أوضاع إنسانية صعبة.

وأضاف المصدر أنه تم إنزال صناديق المساعدات بواسطة مظلات على الكنيسة التي تعد ملاذاً آمناً للمسيحيين ولأطفالهم مع استمرار محاصرتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي هذا الإنزال الجوي الأردني السابع كرسالة تضامنية مع الأشقاء المسيحيين بغزة في ظل الحرب الإسرائيلية المستعرة، والتي ألقت بظلالها على أجواء أعياد الميلاد.

القوات المسلحة الأردنية غزة حي الزيتون كنيسة القديس برفيريوس الأردن الاحتلال

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