عيد الميلاد.. رئيس وزراء اسكتلندا يتذكر عائلته المحاصرة في غزة

أعلن رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف، أن أهل زوجته المحاصرين في غزة يعيشون عيد ميلاد "لا يمكن وصفه"، مؤكدًا أن تلك المعاناة متأتية من مواصلة الاحتلال حربه في القطاع.

وقال يوسف إن عائلته تواجه عيد ميلاد "لا يوصف" حيث لا تزال تعاني هناك من "أهوال الحرب" في غزة.

وصلّى خلال رسالته التي وجهها بمناسبة قدوم عيد الميلاد من أجل "السلام" في المنطقة، مجددًا أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط لم تتوقف فيما تحتفل بقية العالم بقدوم الأعياد المجيدة.

على جانب آخر، اعترف يوسف بـ"العام المليء بالتحديات" الذي واجهه الكثيرون بسبب أزمة تكلفة المعيشة، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".