جيش الاحتلال: نحن بصدد توسيع الحرب في جنوب غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل ضرب حماس في كل مكان، مشيرا إلي توسيع القتال في جنوب قطاع غزة.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: “سنواصل محاربة حماس فوق الأرض وتحتها وسنبذل كل جهد ممكن لإستعادة الرهائن”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “نحن بصدد توسيع القتال في جنوب قطاع غزة، وتواصل القوات كشف وتدمير البنية التحتية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن الجيش الإسرائيلي يضرب حزب الله بقوة، مشيرا إلي أن سلاح الجو يحلق بحرية في سماء لبنان.

وأضاف جالانت، خلال تقييم للوضع في القيادة الشمالية: “لن نسمح بالعودة إلى الوضع السابق الذي كنا فيه حتى 6 أكتوبر”، مضيفا: “نحن نضرب حزب الله بشدة.. سلاح الجو يحلق بحرية فوق لبنان وسنكثف كل هذه الجهود”.

وتابع “هناك شيء واحد واضح: من أجل إعادة السكان، نحتاج إما إلى العمل التوافقي الذي يهمنا، والذي سيتم فيه تحديد وضع مختلف، أو سنحقق واقعا مختلفا نتيجة للنشاط العسكري”.