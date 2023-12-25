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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي في حماس يعلن شروط المقاومة لإطلاق سراح الأسري في غزة

الأسري الإسرائيليين
الأسري الإسرائيليين لدي حماس

أعلن القيادي في حماس محمود مرداوي، اليوم الاثنين، أن عامل الوقت لن يكون سيفًا مسلطًا على رقبة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد  مرداوي على أنه لا مفاوضات بشأن الأسرى إلا بعد وقف إطلاق نار كامل وانسحاب شامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عزت الرشق، إن حركة حماس ليس لديها أي علم بما نشرته وكالة "رويترز" بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف الرشق في تصريحات له: “قيادة الحركة تسعى بكل قوة لوقف العدوان والمجازر على شعبنا بشكل كامل وليس مؤقتاً”.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”: “نجدد التأكيد بأنه لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان”.

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حماس: لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان الإسرائيلي على غزة

حماس محمود مرداوي قطاع غزة غزة الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية حركة حماس

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