قيادي في حماس يعلن شروط المقاومة لإطلاق سراح الأسري في غزة

أعلن القيادي في حماس محمود مرداوي، اليوم الاثنين، أن عامل الوقت لن يكون سيفًا مسلطًا على رقبة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد مرداوي على أنه لا مفاوضات بشأن الأسرى إلا بعد وقف إطلاق نار كامل وانسحاب شامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عزت الرشق، إن حركة حماس ليس لديها أي علم بما نشرته وكالة "رويترز" بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف الرشق في تصريحات له: “قيادة الحركة تسعى بكل قوة لوقف العدوان والمجازر على شعبنا بشكل كامل وليس مؤقتاً”.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”: “نجدد التأكيد بأنه لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان”.