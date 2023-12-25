زعيم المعارضة الإسرائيلية يوجه اتهامات خطيرة لحكومة نتنياهو بشأن الرهائن في غزة

ألقى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، كلمة خلال جلسة الكنيست الإسرائيلي للتباحث حول ملف الرهائن التي تحتجزهم حماس في قطاع غزة.

وفي كلمته، قال لابيد، إنه على الحكومة الإسرائيلية إعادة الرهائن الذين لدي حماس الآن، لافتا إلى أن إسرائيل الطرف القوي في المعركة.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مصمم على هدف استعادة الرهائن والقضاء على حماس في غزة، لافتا إلى أن المعارضة الإسرائيلية ستدعم أي صفقة لإعادة الرهائن من غزة.

وشدد لابيد على أنه لا يمكن لدولة الاحتلال الإسرائيلي التخلي عن أبنائها وبناتها الأسري لدي حماس.

وأشار إلى أن حركة حماس تحاول التلاعب بالاحتلال الإسرائيلي وتقوم بممارسة الضغوط النفسية ضعب الشعب والحكومة، مشدد على أن الحكومة الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو لا تقوم بما يكفي لإستعادة الرهائن من غزة.

وعلى جانب آخر، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إنه اتصل قبل بضعة أيام بالسفير الصيني وطلبت نقل رسالة مباشرة إلى الرئيس الصيني، شي جين بينج، بشأن الرهينة نوا أرغماني، التي اختطفت مع شريكها.

أضاف نتنياهو، خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي، أنه “طلب تدخل الرئيس الصيني شي جين بينج شخصيا في قضية نوا أرغماني”، مشيرا إلى أنه تواصل أيضا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلب تدخله فيما يتعلق بجميع المختطفين من أصل روسي.