بسبب الرهائن في غزة.. زوجة نتنياهو تطالب بابا الفاتيكان بالتدخل الشخصي

بعثت سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة مفتوحة إلى بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني تطلب منه "تدخله الشخصي" في حل أزمة الرهائن الـ 129 المحتجزين في غزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قالت سارة نتنياهو “قداستك، أطلب تدخلك الشخصي في هذا الأمر”، مضيفة "أرجو استخدام نفوذكم للمطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن دون تأخير".

وتابعت “أرجو أيضًا دعوة الصليب الأحمر للمطالبة بزيارة جميع الرهائن دفعة واحدة وتسليمهم الأدوية الحيوية.. إن تدخلك يمكن أن يقلب الميزان وينقذ أرواحًا ثمينة”.

والجمعة الماضي، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفياً مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، وناقش معه جهود إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في غزة، وكذلك، زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن شدد على أهمية إجراءات منع النزاع من التوسع، بما في ذلك خطوات تهدئة التوتر في الضفة الغربية، وتجنب التصعيد في لبنان.

وذكرت الخارجية في بيانها أن بلينكن جدد التأكيد على أن إسرائيل يجب أن تتخذ كل الإجراءات الممكنة لـ"تجنيب المدنيين الأذى"، والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بـ"دعم خطوات ملموسة تجاه إقامة دولة فلسطينية في المستقبل".