أحمد موسى: العدالة الناجزة أصبحت ملموسة حاليا ومشهود لها في القضاء المصري

قال الإعلامي أحمد موسى، إنني قمت بتغطية أشهر القضايا في تاريخ مصر أثناء عملي كصحفي بجريدة الأهرام منذ عام 1987.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "العدالة الناجزة أصبحت ملموسة حاليا ومشهود لها في القضاء المصري"، مشيرا: "الرئيس السيسي أوفى بما وعد به من تحقيق منظومة العدالة الناجزة، وخلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها، والرصيد صفر، والمتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020، بلغت 480 دعوى".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "المستشار عمر مروان وزير العدل كرم القضاء والقاضيات المتميزون خلال عام 2023"، معقبا: "المستشار عمر مروان أعلن جميع قضايا القضايا وصلت لـصفر فصل، وسابقا كان رول الجلسة يصل لـ500، وكان يحدث مط في القضايا للعدالة والمتقاضي أيضا"، موضحا: "العدالة الناجزة عنوان حقيقي يتحقق في الجمهورية الجديدة".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "القضايا أصبحت لا تأخذ التوقيتات التي كانت تأخذها في الماضي.. القضاء المصري عظيم وشامخ"، مضيفا: "المستشار عمر مروان وزير العدل محبوب جدا"، لافتا: "وزير العدل نوه أنه بالنسبة لقضايا الجنح والمقيدة قبل عام 2020، فقد تم الفصل فيها جميعها، والرصيد أصبح صفر، وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، فالمتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 (180) دعوى، والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ (2551) دعوى، أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر".

