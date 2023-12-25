إصلاح انفجار ماسورة خط المياه 200 ملم بمدينة بورفؤاد

تابع اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد اليوم الإثنين أعمال إصلاح الكسر بخط المياه ٢٠٠ ملم بشارع الجلاء. وفي سياق متصل، وجه رئيس مدينة بورفؤاد برفع درجة الاستعداد القصوى داخل مجلس المدينة للتعامل مع الحالات الطارئة.

مواصلة إصلاح ماسورة مياه رئيسية بمدينة بورفؤاد FB_IMG_1703537260751 FB_IMG_1703537258603 FB_IMG_1703537256342 FB_IMG_1703537254182 FB_IMG_1703537252152 FB_IMG_1703537250086 FB_IMG_1703537247843

كما أكد عامر أن الأعمال مستمرة حالياً على قدم وساق من كافة أجهزة المدينة حرصاً على سلامة المواطنين وتم أيضاً التنسيق مع وحدة مرور بورفؤاد حيث تم عمل التحويلات المرورية اللازمة.

وناشد رئيس مجلس مدينة بورفؤاد المواطنين بتوخي الحذر عند المرور بالمنطقة والإلتزام بتعليمات وحدة المرور بالمدينة حتى يتم الإصلاح على أكمل وجه حرصاً على سلامة أهالي المدينة.