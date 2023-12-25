إصلاح انفجار ماسورة خط المياه 200 ملم بمدينة بورفؤاد

تابع اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد اليوم الإثنين أعمال إصلاح الكسر بخط المياه ٢٠٠ ملم بشارع الجلاء. وفي سياق متصل، وجه رئيس مدينة بورفؤاد برفع درجة الاستعداد القصوى داخل مجلس المدينة للتعامل مع الحالات الطارئة.
كما أكد عامر أن الأعمال مستمرة حالياً على قدم وساق من كافة أجهزة المدينة حرصاً على سلامة المواطنين وتم أيضاً التنسيق مع وحدة مرور بورفؤاد حيث تم عمل التحويلات المرورية اللازمة.
وناشد رئيس مجلس مدينة بورفؤاد المواطنين بتوخي الحذر عند المرور بالمنطقة والإلتزام بتعليمات وحدة المرور بالمدينة حتى يتم الإصلاح على أكمل وجه حرصاً على سلامة أهالي المدينة.