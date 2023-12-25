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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصلاح انفجار ماسورة خط المياه 200 ملم بمدينة بورفؤاد

مواصلة إصلاح ماسورة
مواصلة إصلاح ماسورة مياه رئيسية بمدينة بورفؤاد

تابع  اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد اليوم الإثنين أعمال إصلاح الكسر بخط المياه ٢٠٠ ملم بشارع الجلاء. وفي سياق متصل، وجه رئيس مدينة بورفؤاد برفع درجة الاستعداد القصوى داخل مجلس المدينة للتعامل مع الحالات الطارئة.

مواصلة إصلاح ماسورة مياه رئيسية بمدينة بورفؤاد

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كما أكد  عامر أن الأعمال مستمرة حالياً على قدم وساق من كافة أجهزة المدينة حرصاً على سلامة المواطنين وتم أيضاً التنسيق مع وحدة مرور بورفؤاد حيث تم عمل التحويلات المرورية اللازمة.

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وناشد رئيس مجلس مدينة بورفؤاد المواطنين بتوخي الحذر عند المرور بالمنطقة والإلتزام بتعليمات وحدة المرور بالمدينة حتى يتم الإصلاح على أكمل وجه حرصاً على سلامة أهالي المدينة.

بورفؤاد التحويلات المرورية الحالات الطارئة درجة الإستعداد القصوى رفع درجة الإستعداد القصوي مدينة بورفؤاد

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