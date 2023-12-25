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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صاحب الفيديو المثير .. سقوط إمبراطور المخدرات في الخانكة

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملا سلاحا ناريا، مصحوب بتعليقات متضمنة قيام ذلك الشخص بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية .

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ) وتبين قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذاً من منطقة زراعية كائنة بدائرة مركز الخانكة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى . 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته (عنصر إجرامى آخر ، له معلومات جنائية ، مقيم بذات المنطقة) وضبط بحوزتهما (بندقية آليه- 2 بندقية خرطوش - 4 فرد محلى - 2 طبنجة "محدثة صوت" - 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية – كميات من المواد المخدرة "الحشيش - الهيروين – الآيس") . 

وبمواجهة المتهمين؛ اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما غير المشروع، والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي؛ فاتخذت الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية المواد المخدرة إمبراطور المخدرات حشيش حيازة أسلحة صاحب الفيديو

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