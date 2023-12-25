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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال الخطة الاستثمارية لدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة  و مديري عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

حيث شهد الاجتماع استعراض نسب التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن خطة هذا العام و عرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال ، كما اطلعت " المحافظ " على آخر المستجدات ببنود الخطة و ناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ ..

وفى هذا السياق، ، أكدت " الدكتورة منال عوض " على متابعة موقف تنفيذ الخطة بشكل دورى  وإنجاز الأعمال المطلوبة وفقا لخطة عمل تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام لدعم القطاعات المختلفة وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، موجهة بضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة..

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