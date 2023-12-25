عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة "مودة" بجامعة دمياط

جامعه دمياط
جامعه دمياط

استقبل اليوم الإثنين ، الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط السيدة الدكتورة رنده رجائي فارس – مدير المشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصري " موده" وأحمد محمد عباس – منسق مبادرة مودة بالجامعات المصرية - بحضور  الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور  مصطفي محمود _ المنسق الفني للمشروع بجامعة دمياط .

  يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للمشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصري " موده" التي أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعي بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية و تهدف إلى تزويد الشباب من طلاب الجامعات المقبلين على الزواج بالخبرة اللازمة لتشكيل الأسرة والحفاظ على كيانها للحد من نسب الطلاق من خلال رفع وعي تلك الفئة.

  وانطلقت فعاليات المبادرة بالجامعة  يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023 بتنفيذ 35 محاضرة  تدريبية بكليات التربية والعلوم والآداب والفنون التطبيقية والتربية النوعية والهندسة والتربية الرياضية وذلك لدعم الشباب المقبل علي الزواج من طلاب وطالبات الجامعة بكافة المعلومات التي تمكنهم من بناء كيان أسري سوي والحفاظ عليه.

   وأكد  الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب علي أهمية تنفيذ مبادرة مودة للشباب من طلاب وطالبات الجامعة وأثرها في بناء واستقرار المجتمع المصري مشيراً إلى أنه تم تدريب واعتماد عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتنفيذ المحتوى العلمي لبرنامج "مودة" لطلاب الجامعة بالتنسيق الكامل مع عمداء الكليات وإعداد وتجهيز قاعات التدريب والإعلان عن البرنامج وحث الطلاب على المشاركة وتوضيح الفائدة من حضورهم البرنامج التدريبي ، كما أكد  علي حرص إدارة الجامعة علي توفير كافة سبل الدعم والمساندة لتنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.  

  ومن جانبه أكد  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة على أهمية الدور المجتمعي للجامعة وهو ما برز بالفترة الأخيرة بتعاونها المثمر مع العديد من الوزارات لاسيما وزارة التضامن الإجتماعي بتنفيذ المبادرة انطلاقاً من اهتمامها بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية وبناء مجتمع قوي ومتماسك من خلال تقديم دورات تدريبية وتعليمية للطلاب قبل إقبالهم على الزواج وتأهيلهم ثقافياً واجتماعياً ونفسياً لتأسيس أسرة سوية .

قرار قضائي بشأن صيدلي دمياط لاتهامه في قضية غسل أموال بقيمة 3.6 مليون جنيه

دمياط التربية الرياضية التضامن الاجتماعي البرنامج التدريبي الجامعات المصرية الدكتور مصطفى محمود الفنون التطبيقية انطلاق فعاليات رئيس جامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

قبل كأس أمم أفريقيا.. أول قرار من فيتوريا بعد إصابة نجم المنتخب

إقالة باتشيكو.. أول قرارات بيراميدز بعد الهزيمة أمام فيوتشر في مباراة السوبر

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

بعد فوز الأهلي .. تعرف على موعد نهائي السوبر المصري

موضوعات متعلقة

رغم الأمطار .. بوغاز ميناء دمياط يستقبل 9 سفن

ترشيحاتنا

بسبب الإيحاءات.. أول تعليق من روبي على أزمة أغنية 3 ساعات متواصلة

صاحب الفيديو المثير .. سقوط إمبراطور المخدرات في الخانكة

شعبة الذهب: قرار حظر نشر أسعار الذهب سيسهم في استقرارها الفترة القادمة

زيلينسكي: الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت خمس طائرات روسية في أسبوع

وزيرة التضامن: أتابع حادث تصادم تريلا بسيارات في قنا.. وأناشد السائقين بالتروِّي على الطريق

شعبة الذهب: حالة العرض والطلب ساهمت في تذبذب أسعار المعدن الأصفر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«نور الريس» يعيد مصطفى كامل للسينما

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

بعد معاناته من السرطان.. الناظر يحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة

كم مدة السجن| كيف تسببت ابنة إبراهيم سعيد في حبسه؟.. تفاصيل

فيديو

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

كوكاكيين بالملايين .. العثور على طرود غامضة على أحد شواطئ أستراليا

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ