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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعدام للإفساد في الأرض.. هكذا ردت طهران على السويد لحكمها على إيراني بالمؤبد

إيران
إيران

قالت إيران اليوم الاثنين إنها ستواصل جهودها للإفراج عن مسؤول إيراني سابق محكوم عليه في السويد بالسجن مدى الحياة لدوره في إعدام جماعي لسجناء سياسيين في إيران، وفق ماذكرت صحيفة فويس أوف أمريكا.

ذكر  المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "هذا الحكم الجائر والمشين لا ينهي الجهود الدبلوماسية الإيرانية لإعادة هذا المواطن الإيراني وإطلاق سراحه، وسنستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة"، دون أن يحدد الوسائل. 
وأيدت محكمة استئناف سويدية، الثلاثاء الماضي، حكم الإدانة والحكم المؤبد بتهمتي القتل العمد وجرائم خطيرة ضد القانون الدولي بحق المسؤول السابق حامد نوري. 
وقال الكنعاني في مؤتمر صحفي  "نحن نعترض بشدة على الحكم وعلى ما حدث خلال فترة احتجاز هذا المواطن الطويلة... ولم يتم احترام حقوقه الأساسية في سجون السويد. نأمل أن تتخذ السويد إجراءات جدية للتعويض عن أخطائها”.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر  بدأت إيران محاكمة المواطن السويدي، يوهان فلوديروس، الذي يعمل لدى الاتحاد الأوروبي، والمتهم بالتجسس لصالح إسرائيل و"الإفساد في الأرض"، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام. 
 

مسؤول إيراني السويد ايران كنعاني

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