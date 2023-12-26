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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمناسبة عيد الميلاد.. بابا الفاتيكان يشبه أطفال غزة ضحايا الحرب بـ"يسوع الصغير"

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

نقل الإعلامي أسامة كمال من خلال برنامج مساء دي أم سي ، المذاع على فضائية الدى أم سي، رسالة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فقد قال  إن الأطفال اللذين يموتون بالحرب في غزة هما :" يسوع الصغير ".

واشار بابا الفاتيكان الى ان الضربات الإسرائيلية تؤدي لحصد مروع للمدنيين الأبرياء.

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وطالب  البابا فرانسيس  بمنشادة  توقف العمليات العسكرية وتابيعتها المرعبة بسقوط الضحايا المدنيين الابرياء ومعالجة الوضع الإنساني اليائس بالسماح بوصول المساعدات.

وقال البابا فرانسيس:" أوقفوا تأجيج العنف والكراهية وتوجهوا لحل القضية الفلسطينية بحوار صادق ومستمر بين الطرفين تدعمه  ارادة سياسية قوية ومساندة المجتمع الدولى".

من جابنه فقد جدد بابا الفاتيكان اصراره الملح بالأفراج عن الرهائن المحتجزين.

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