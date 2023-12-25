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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشعب المصري نسيج واحد.. محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بعدد من الكنائس بالمنصورة.

ورافق " المحافظ " خلال تقديم التهنئة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء الوزارة مديري المديريات الخدمية ورؤساء الشركات.

وقدم محافظ الدقهلية ومرافقيه التهنئة للأخوة الأقباط بعدد من الكنائس بمدينة المنصوره وهم الكنيسة الكاثوليكية بشارع المختلط، وكنيسة الروم الكاثوليك بشارع الثورة السكه القديمة، وكنيسة الروم الأرثوذكس بشارع سور المحطة.

وقال " مختار " اتقدم بخالص تهانينا القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعين الله عز وجل أن يمن علي مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار وأن ويوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأكد " المحافظ " أن الشعب المصري نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية في كافة المواقف ومواجهة التحديات.

وأشار إلي أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام وأن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ .

وأضاف "مختار" أن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وستبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط.

وأكد على ضرورة توحيد الصف وتضافر كافة الجهود لنكون جميعًا يدًا واحدة من أجل نشر القيم السمحة التى قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام.

من جانبهم أعرب رؤساء الكنائس والمطرانيات عن بالغ شكرهم لجميع المهنئين من قيادات المحافظة، وفى مقدمتهم محافظ الدقهلية، مؤكدين أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة  .

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الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السيسى رئيس الجمهورية السكرتير العام للمحافظة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مناسبة عيد الميلاد المجيد وكلاء الوزارة

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