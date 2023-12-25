حماس ترد على تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

قالت حركة حماس، اليوم الاثنين، إن ما ورد في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تمرير مخطط "هجرة طوعية" لأبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة محاولة لتسويق أوهام لإطالة أمد العدوان.

وأضافت حركة حماس في بيان لها، أن الشعب الفلسطيني أكد موقفه الحاسم برفض الترحيل والنزوح وأن لا هجرة ولا خيار سوى الثبات على أرضه.

وعلى جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه سيواصل حربه على غزة دون هوادة وأنه لا يبالي بتوسع دائرة الحرب.

وقال نتنياهو لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه:" يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح وعلينا ضمان عدم استخدامها مرة أخرى قاعدة لمهاجمتنا".