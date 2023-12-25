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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يعلن 3 شروط لتحقيق السلام مع غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن لدى إسرائيل ثلاثة متطلبات أولية للسلام مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قال نتنياهو: “يجب تدمير حماس، ويجب نزع سلاح غزة ويجب وقف التحريض في السلطة الفلسطينية”.

وأضاف نتنياهو أن “توقع أن تقوم السلطة الفلسطينية بنزع سلاح غزة هو حلم”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نتنياهو، أن الحرب في قطاع غزة ليست قريبة من النهاية، وستستمر وقتًا طويلًا.

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وحسب وكالة “فرانس برس”، قال نتنياهو، في حديثه أمام أعضاء حزب الليكود، إن إسرائيل ستوسع هجومها البري على غزة في الأيام المقبلة على الرغم من الجهود الدولية لوقف القتال.

وأضاف أن الحرب “ليست قريبة من الانتهاء وستستمر وقتًا طويلًا”.

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