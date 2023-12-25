تحرك خطير.. نتنياهو يمنع وزير الدفاع الإسرائيلي من لقاء رئيس الموساد

قالت القناة ١٢ الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة إن هناك توتر كبير في أعلى المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية بشأن قضية المختطفين.

وكشفت القناة ١٢ الإسرائيلية، ان الامر وصل الى حد ان يمنع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وزير دفاعه يوآف جالانت من إجراء مباحثات فردية مع رئيس الموساد بشأن المختطفين.

وأشارت المصادر إلى ان وزير الدفاع أعرب عن قلقه من احتمال تأخير واشنطن مساعدات عسكرية لإسرائيل.

وذكرت منصة أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين ان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أخبر جالانت أنه لا يوجد قرار في إدارة بايدن بتأخير شحنات الأسلحة لإسرائيل.