غير حقيقي.. غرفة السياحة عن خروج مصر للطيران من أفضل 100 شركة عالميا

علق الخبير السياحي، هشام إدريس عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، على خروج شركة مصر للطيران، لأول مرة في تاريخها من قائمة أفضل 100 شركة عالمية.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، إن مصر للطيران تضم تحت حوالي 10 شركات أخرى، وبعض هذه الشركات تعاني عمالة زائدة.

وذكر أن شركة مصر للطيران، وإن كانت بحاجة إلى إعادة هيكلة في بعض الأقسام، لكنها تطورت بشكل كبير الفترة الماضية، وهذا التصنيف لا يعبر عن الحقيقة، وخرج من شركة خاصة، ولا يمكن الاعتماتد على هذا التصنيف إعلاميًا.

وواصل:" نرفض رفض تام بيع شركة مصر للطيران للقطاع الخاص، كلنا لازم نقف وراها وندعمها".