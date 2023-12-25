أخبار التوك شو| إجراء حكومي عاجل لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب ونمو كبير لقطاع السياحة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.





عمرو أديب: الأهلي لديه كل الحظ اللي موجود في العالم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن النادي الأهلي نجح كالعادة في الفوز في الدقائق الأخيرة، على سيراميكا كليوباترا، في بطولة السوبر المصري.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، إن “إمام عاشور من كرة ميتة لعبها بلياردو خبطت في العارضة وخبطت في مدافع سيراميكا والاهلي يكسب”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية"، أن “الأهلي لديه حظ القرن وطمع في كل الحظ اللي موجود في القرن، حتى أن سيراميكا في اوقات كتير كان ممكن يغير الماتش”.

شعبة الذهب: قرار حظر نشر أسعار الذهب سيسهم في استقرارها الفترة القادمة



قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب في مصر يشهد عدم استقرار في الفترة الأخيرة، وأن أسعار الذهب تختلف من فترة إلى أخرى.

وأوضح هاني ميلاد، في مداخلة ببرنامج "مصر الجديدة" مع الإعلامية انجي أنور على قناة etc، أن هناك عدة أسباب وراء عدم استقرار الذهب في الفترة الأخيرة، منها إقبال الناس على شراء الذهب كونه الملاذ الآمن الذي يحفظ قيمة نقودهم، وبالتالي هذا السلوك يؤدي إلى رفع سعر الذهب في الأساس.

هيئة تنشيط السياحة: القطاع حقق زيادة نمو بمعدل 26% عن العام الماضي



أكد عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه ننهي عام 2023، بزيادة في السياحة 26% عن العام الماضي، مشيرا إلى أنه خلال الربع الأخير من هذا العام معدل نمو السياحة المصرية وصل إلى 8%.

قال عمرو القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الفنادق المصرية تعطي مرونة في التسعير، ومرونة مع شركات الطيران، حتى تستمر نسبة نمو السياحة المصرية.

تابع رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه أعطينا حوافز إضافية لشركات الطيران، متوقعا أن يكون موسم السياحة الشتوية متميز في مصر.

رئيس شعبة الأدوية: مصر مركزا لصناعة الأدوية في 2024.. فيديو

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر ستصبح مركزا للصناعة الأدوية في 2024.



رئيس جميعة مجاهدي سيناء: إرادة سياسية حقيقية لتنمية أرض الفيروز..فيديو



أكد الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن أبناء سيناء أصبح لديهم قناعة بأن هناك إرادة سياسية لتنمية سيناء منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية .



أحمد موسى يفضح أمريكا على الهواء..بتهدد العالم وسيبه الناس عايشة فى الشارع مشردين



استعرض الإعلامي أحمد موسى، الفيديو الاكثر مشاهدة اليوم في أمريكا وهو المتشردين في شوارع الولايات المتحدة.



محمد صلاح يوجه رسالة للمحتفلين برأس السنة.. وأحمد موسى: ربنا يحمي فخر بلدنا..فيديو



علق الإعلامي أحمد موسى، على احتفال النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول بالكريسماس، قائلا: "ربنا يحمي صلاح فخر بلدنا".

عضو وفد التفاوض المصري: سعينا للوصول لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة



أكد علاء الظواهري عضو وفد التفاوض المصري في ملف سد النهضة، أن المفاوض المصري كان يرغب في الوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.

جهاز تنمية الثروة السمكية: مصر تحتل المركز الثاني عالميا في إنتاج البلطي



أكد عاطف مجاهد مدير عام المصايد بجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، أن قطاع الاستزراع السمكي يشهد طفرة بما انعكس على زيادة الإنتاجية من الأسماك .







