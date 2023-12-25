محمد صلاح يوجه رسالة للمحتفلين برأس السنة.. وأحمد موسى: ربنا يحمي فخر بلدنا..فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على احتفال النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول بالكريسماس، قائلا: "ربنا يحمي صلاح فخر بلدنا".

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "محمد صلاح قال لا تنسوا أهالي غزة ولا تعتادوا على معاناتهم.. لك كل التحية ابن مصر وفخرنا كلنا نجمنا العالمي محمد صلاح المبدع".

وأضاف: "محمد صلاح فخر بلدنا وفخر مصر، ومحب لبلده وشعب مصر وداعم لدولته بشكل رئيسي"، لافتا: "لازم نحافظ على محمد صلاح وندعمه ونقف بجواره".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "محمد صلاح أيقونة حول العالم، والعالم كله يعرفه، ويذهب لأي مكان ويتم استقباله بكل حفاوة وترحاب".