أحمد موسى يفضح أمريكا على الهواء..بتهدد العالم وسيبه الناس عايشة فى الشارع مشردين

استعرض الإعلامي أحمد موسى، الفيديو الاكثر مشاهدة اليوم في أمريكا وهو المتشردين في شوارع الولايات المتحدة.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، قائلا: "دي شوارع أمريكا متكسرة وخيام للمتشردين ومواطنون نائمون على الأرصفة ومحطات الأتوبيس، والإعلام الأمريكي لا يتحدث عن هؤلاء".

وتساءل: "ليه سايبين المواطن الأمريكي مشرد في الشارع ؟، ابني لهم إسكان ومدن، وهذا ملف متعلق بحقوق الإنسان لكن المنظمات هناك لا ترى"، معلقا: "بتهدد العالم وسيبه الناس عايشة فى الشارع مشردين".

وأضاف: "موازنة جيش أمريكا تقارب الـ900 مليار دولار هذا العام ولا تستطيع أن تأوي هؤلاء المشردين، وأمريكا دول غازية فقط، هذه طبيعتهم مع إراقة الدماء".

