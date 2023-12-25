عضو وفد التفاوض المصري: سعينا للوصول لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

أكد علاء الظواهري عضو وفد التفاوض المصري في ملف سد النهضة، أن المفاوض المصري كان يرغب في الوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.

وقال علاء الظواهري في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: "مصر كانت تسعى من خلال التفاوض التأكد من أن ملء وتشغيل السد لا يحدث ضرر على مصر".

وأضاف علاء الظواهري:" أي مشروع مائي يكون له تأثيرات بيئية ، وفي المفاوضات كنا نسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني يحقق الأمن المائي المصري ".

وتابع علاء الظواهري: " التفاوض كان له العديد من الأشكال طوال الـ 12 سنة الماضية، وكان هناك تفاوض حول الدراسات الخاصة بالسد وإنشائه".

وأكمل علاء الظواهري: "تم التفاوض في بعض الأحيان في ظل تواجد ملاحظين ومراقبين من الاتحاد الأفريقي ".

