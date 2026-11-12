"تموين الإسكندرية": ضبط 870 كيلو جرامًا من اللحوم الحمراء المذبوحة خارج المجازر الحكومية

شنت إدارة تموين شرق بالاسكندرية برئاسة محمد العدوي، حملة مكبرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، ومديرية الطب البيطري بالإسكندرية، وجهاز حماية المستهلك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم، والتأكد من سلامة المعروضات حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد محلات الجزارة لممارسته نشاط الذبح خارج المجازر الحكومية، وحيازته اسطمبة تشبه أختام اللحوم الحكومية، بالإضافة إلى سائل أحمر، لاستخدامهما في تقليد الأختام وإضفاء صفة الصلاحية على اللحوم بالمخالفة للحقيقة، في محاولة لتضليل الأجهزة الرقابية وخداع المستهلكين.

وأشار بيان المديرية إلى أنه تم التحفظ على 870 كيلو جرامًا من اللحوم الحمراء المذبوحة خارج المجازر الحكومية، تبين أن بعضها يحمل أختامًا مقلدة، فيما لم يكن البعض الآخر قد تم ختمه بعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت مديرية التموين بالإسكندرية استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومحلات الجزارة والمجازر، والتصدي بكل حسم لمحاولات الغش والتدليس والتلاعب بصحة وسلامة الغذاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.