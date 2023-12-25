عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

33 مشروعاً على النيل| عضو وفد التفاوض يكشف "مفاجأة" بشأن سد النهضة مرتبطة بأمريكا.. تفاصيل

سد النهضة
سد النهضة

تحمل قضية سد النهضة تفاصيل تاريخية تثير الفضول وتشكل جوانباً مثيرة للاهتمام، وفي هذا التقرير سنقوم بالكشف عن "مفاجأة" تاريخية كشفها عضو الوفد المصري للتفاوض، عارف غريب، بخصوص بناء سد النهضة.
 

 

سد النهضة تخطيط أمريكي في الستينات

وكشف عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض، في مداخلة هاتفية على برنامج "على مسؤوليتي"، عن تفاصيل مثيرة حيث أشار إلى أن الأمريكيين قد وضعوا خطة في عام 1963 لبناء 33 مشروعاً على النيل الأزرق فقط. 

وكانت هذه الخطة تعكس رغبة أمريكا في بناء عدة سدود على النيل الأزرق، وتكشف عن التدخل الأمريكي في شؤون المنطقة منذ تلك الفترة.
 

سد النهضة مفاجأة الوفد المصري تخطيط النيل الأزرق الأمريكي أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة

ريهام سعيد ليست الأولى| مفاجآت في تحقيقات واعترافات مجنون المشاهير: "هدد 10 فنانين"

بالخطوات والرسوم| طريقة طلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة إلى منزلك.. احصل عليها هكذا

6 شهور و250 دولارًا شهرياً| القصة الكاملة لقرار البنوك بوقف التعامل ببطاقات الائتمان الحديثة.. تفاصيل

رئيس الحي أمسك اللصوص متلبسين| القصة الكاملة لمحاولة سرقة سور ممشى المريوطية السياحي.. تفاصيل

كنز لا يقدر بثمن| العثور على مدينة مفقودة منذ 1500 عام.. أين كانت؟

كالبنزين والسولار| دراسة تحديد أسعار 7 سلع استراتيجية لمدة 3 أشهر.. أهمها الأرز والسكر

على عهدة وزير التموين| أزمة أسعار السكر تودع مصر بلا رجعة.. وهكذا تعاملت الحكومة

اتفاق وسيناريو مدروس| مفاجأة حول فيديو تخدير فتاتين داخل مصعد وخطفهما.. كواليس وتفاصيل

ترشيحاتنا

حسام عاشور: رفضت الزمالك وبيراميدز احتراما لجماهير الأهلي

قبل احتفالات رأس السنة.. الصحة توجه تحذيراً هاما

البورصة تربح 15.8 مليار جنيه بمنتصف التعاملات.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز 24 ألف نقطة

قبل زيارة بلينكن.. الآلاف ينضمون إلى قافلة مهاجرين ضخمة عبر المكسيك

إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة

مصر بقائمة أعلى 10 دول تطبيقًا للذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة غذائية.. لا تتناول الفشار بهذه الطريقة

في عيد ميلادها… أسرار غير متوقعة وراء أناقة هنا شيحة

طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بـ فيديو صادم

أدعو الله أن يملأ قلبها حبا.. أصالة تثير الجدل باسم حفيدتها الأولى

فيديو

بسبب المخدرات.. تفاصيل القبض على رئيس نادي الوداد المغربي

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ