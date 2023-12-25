33 مشروعاً على النيل| عضو وفد التفاوض يكشف "مفاجأة" بشأن سد النهضة مرتبطة بأمريكا.. تفاصيل

تحمل قضية سد النهضة تفاصيل تاريخية تثير الفضول وتشكل جوانباً مثيرة للاهتمام، وفي هذا التقرير سنقوم بالكشف عن "مفاجأة" تاريخية كشفها عضو الوفد المصري للتفاوض، عارف غريب، بخصوص بناء سد النهضة.



سد النهضة تخطيط أمريكي في الستينات

وكشف عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض، في مداخلة هاتفية على برنامج "على مسؤوليتي"، عن تفاصيل مثيرة حيث أشار إلى أن الأمريكيين قد وضعوا خطة في عام 1963 لبناء 33 مشروعاً على النيل الأزرق فقط.

وكانت هذه الخطة تعكس رغبة أمريكا في بناء عدة سدود على النيل الأزرق، وتكشف عن التدخل الأمريكي في شؤون المنطقة منذ تلك الفترة.

