ما تفسير اختفاء العروق عند سحب الدم؟

عند سحب الدم، قد يحدث اختفاء العروق في بعض الأحيان. هناك عدة أسباب محتملة لذلك وفقا لما نشره موقع هيلثي:

ما هو تفسير اختفاء عروق الأشخاص عند سحب الدم؟

انقباض العروق: عندما يشعر الشخص بالقلق أو الخوف أو التوتر، يمكن أن يحدث انقباض في العضلات المحيطة بالأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انقباض العروق وجعلها أقل وضوحًا وصعوبة في رؤيتها.

انخفاض حجم الدم: قد يعاني الشخص من انخفاض حجم الدم بسبب الجفاف أو فقر الدم أو نقص السوائل في الجسم. في هذه الحالة، يمكن أن يكون هناك قلة في كمية الدم المتدفقة في العروق، مما يجعلها أقل وضوحًا.

تقنية سحب الدم: قد يكون سبب اختفاء العروق هو تقنية سحب الدم المستخدمة. في بعض الأحيان، يتم استخدام إبرة صغيرة أو تقنيات خاصة لسحب الدم، مما يجعل العروق أقل وضوحًا أو أصعب في العثور عليها.