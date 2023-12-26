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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بوب كورن الدجاج

طريقة عمل بوب كورن
طريقة عمل بوب كورن الدجاج

يعشق الجميع أطفال وكبار تناول بوب الدجاج، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم الشيف رانيا المصري طريقة عمل بوب كورن الدجاج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ.

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المقادير لعمل بوب كورن الدجاج  


نص كيلو صدور دجاج
2 بيض
نصف كوب دقيق 
1 كوب بقسماط
ربع كوب حليب
1 ملعقة صغيرة بودرة الثوم
1 رشة ملح
1 رشة فلفل أسود
للتحمير
زيت نباتي


طريقة عمل بوب كورن الدجاج 


يقطع الدجاج إلى مكعبات متوسطة ثم يُنقع الدجاج في اللبن وبودرة الثوم والملح والفلفل لمدة ساعة في الثلاجة 
يُخفق البيض في وعاء منفصل
ثم يوضع الدقيق في كيس والبقسماط في كيس أخر
توضع مكعبات الدجاج في الدقيق وتُرج حتى تتغطى بالدقيق من كل الجوانب
ثم تُغمس مكعبات الدجاج في البيض المخفوق ثم تتوضع في البقسماط ثم تُرج مرة أخرى
تُحمر في الزيت الساخن  حتى تكتسب اللون الذهبي، ثم تُقدم مع الكاتشاب وبألف هنا وشفا 

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