ينصح كثير من الأطباء بتناول الكوسة لما تحتوي عليه من فوائد لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل كفتة الكوسة روعة بشكل جديد.



المكونات لعمل كفتة الكوسة



٣ حبات كوسى

١ فلفل رومي مكعبات صغير

١ فلفل حار ( اختياري )

١ طماطم مقطعه مكعبات صغيرة

بيضة

٣ معلقة كبيرة دقيق

ملح وفلفل اسود

زيت للقلي



طريقة عمل كفتة الكوسة



نقطع الكوسة ونقوم بتسويتها في معلقة زيت لحد ما تنزل مايتها وتشربها

نبدأ بهرسها بالشوكة ونضيف عليها الفلفل الرومي والحار ومكعبات الطماطم والبيضة والملح والفلفل ونخلط كل المكونات مع بعض جيدا.



ثم نضيف الدقيق ونقلب حتي تندمج المكونات ويختفي الدقيق تماما.

نحضر طاسة بها زيت ونبدأ بقلي كفتة الكوسه ناخد بالمعلقة وتوضع في الزيت حتي تأخذ لون دهبي من الجهتين وتخرج على مناديل مطبخ وتزين بالبقدونس وتقدم بألف هنا.