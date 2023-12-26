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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون: لا خطوط حمراء وكل الاحتمالات مفتوحة

البحر الاحمر
البحر الاحمر

صرح وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية محمد العاطفي، بأنه لا خطوط حمراء أمام صنعاء، وكل الاحتمالات مفتوحة، ومدى الأسلحة الاستراتيجية أبعد مما هو متوقع.

ونقلت وكالة "سبأ" عن الوزير قوله: "أسلحتنا الاستراتيجية الرادعة ومدياتها تصل إلى أبعد مما يتوقعه الأعداء ولا خطوط حمراء أمامنا وكل الاحتمالات مفتوحة".

وأضاف العاطفي: "كل سفن العالم ستكون آمنة وستحظى بالحماية، عدا السفن التي حددتها القوات المسلحة اليمنية على لسان متحدثها الرسمي".

وشدد الوزير في كلامه، على أن "اليمن يمسك وبكل جدارة بحقه في الاطلالة الجيوستراتيجية على مضيق باب المندب وخليج عدن وجنوب البحر الأحمر وعلى البحر العربي".

وأكد العاطفي أن "على العالم كله أن يحترم السيادة اليمنية ويقر بحرية واستقلال القرار السيادي اليمني في بحاره ومنافذه".

وأضاف وزير الدفاع: "هدف التحالف الصهيوني الأمريكي، إجبار اليمن على التراجع عن دعم فلسطين، ونقول لواشنطن وتل أبيب ولندن ومن معهم أن يمن اليوم غير يمن الأمس وكل ما رأيتموه من أعمال ومواقف هو تمهيد وخطوات أولية".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر(حارس الازدهار) في أعقاب هجمات الجماعة على السفن المتجهة إلى إسرائيل، تضم 10 دول هي: بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" موافقة أكثر من 20 دولة على المشاركة في القوة.

ومنذ مطلع ديسمبر الجاري، أعلن "أنصار الله" استهداف 8 سفن في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعد رفضها الاستجابة لنداءات القوات البحرية التابعة للجماعة، على خلفية قرارها منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر.

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