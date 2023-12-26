عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ذكرى رحيل مصطفى إسماعيل.. حفيده: سجل 3000 ساعة تلاوة والأتراك انبهروا بصوته

الشيخ القارئ مصطفى
الشيخ القارئ مصطفى اسماعيل رحمة الله عليه

يحل علينا اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر ذكرى رحيل الشيخ القارئ مصطفى إسماعيل، والذي يعد علماً من أعلام مدرسة التلاوة المصرية، وعُرف بألقاب لا حصر لها ولا تزال تلاواته المرتلة والمجودة والنادرة تجد صداها بين الأجيال المتعاقبة لما تفرد به من صوت ومقامات بلغت 19 مقاماً.

حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل

 

حاولت أن أجمع تسجيلات جدى والتى بلغت أكثر من 3000 ساعة، وأتمنى أن ترى تسجيلاته النور مرة أخرى، ونسمع صوت الآذان بصوته على القناة الأولى، هكذا قال علاء حسنى، حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل مقرئ الملوك والرؤساء. 

وأضاف “حسني”حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل، إنه لا يوجد مقرئ من المقرئين القدامى أو الحاليين يستطيع استخدام صوته ليبين معانى القرآن سوى جدى الشيخ مصطفى اسماعيل، فكل المقرئين سخرت القرآن لصوتها إلا الشيخ مصطفى اسماعيل سخر صوته للقرآن الكريم، وأى مقرئ محدود فى مقامات موسيقية محددة ويقرأ فى حدود حنجرته وهو نوع من الذكاء، وهو لا يمنع أن أصواتهم كانت مميزة، لكن جدى سخر صوته للقرآن، فقد كان يتعامل مع حنجرته كعضلة من عضلات جسمه فيعرف كل تفاصيلها، وكيف ومتى يستخدمها.

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

7 كلمات هتخلي أولادك يواظبوا على الصلاة كل يوم

3 كلمات من تعود عليها قبل نومه استيقظ نشيطا طوال اليوم

آية الرزق.. رددها النبي وقال عنها لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم

وأكد أن الأتراك انبهروا بصوته وكل المقرئين الجداد فى شرق آسيا يحاولون تقليده، وكأن الله جعل صوته جسرا لقلوب الناس، وهناك موسيقيين كبار ينزلوا تحليلات لصوته حتى الآن وكأنه بطل العالم فى استخدام المقامات الموسيقية، واستطاع استخدام جميع المقامات ولدينا كل التسجيلات التى تؤكد أنه استطاع تطويع المقامات بشكل عبقرى.

وأشار حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل، الى ان جده كان يلبس ملابس شيك جدا وله شكل مميز خاص به، وعلاقته كانت جيدة بالرؤساء، والرئيس عبد الناصر كرمه عام 1965 وتم تكريمه فى لبنان وفى سوريا والسعودية والكويت والكثير من الدول.

حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في الشتاء

هل يعرف الأب والأم بعد وفاتهما ذنوب ومعاصي أبنائهما؟.. شاهد رد الإفتاء

من هو الشيخ مصطفى إسماعيل؟ 

ونستعرض في السطور التالية أبرز المحطات في مسيرة الشيخ مصطفى إسماعيل:

1- ولد الشيخ مصطفى إسماعيل في 17 يونيو عام 1905م، بقرية ميت غزال، مركز السَّنطة، محافظة الغربية، وأتمَّ حفظ القرآن الكريم في كُتَّاب القرية قبل أن يتجاوز الثانية عشرة من عمره، ثم التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا؛ ليتلقَّى علوم التجويد والقراءات.

2- تميَّز الشيخ منذ صغره بأداء فذًّ في تلاوة كتاب الله عز وجل، وبراعة مُنقطعة النظير في التَّنقُّل بين أنغامها وألوانها، وحسنِ تعبيرٍ عن معاني آياتها وكلماتها بصوته وأدائه، ووقفِه وابتدائه، وتمكُّنه في تجويد وقراءات القرآن الكريم.

3- ذاعت شهرة الشيخ في محافظته والمحافظات المجاورة لها في بداياته، وتحديداً في سن الـ 16، حيث كان عزاء حسين بك القصبي بطنطا، والذي خرجت المدينة بأكملها لاستقبال جثمانه العائد من الخارج، يقول الشيخ مصطفى إسماعيل: “خرجت مثل باقي الناس نستقبل الجثمان ويوم العزاء دعاني أحد أقارب السيد القصبي للقراءة بالعزاء وكان عمرى 16 عاماً ولبست العمة والجبة والقفطان والكاكولة، وأراد الله أن يسمعني جميع الناس من المديريات وجميع أعيان مصر وذهبت إلى السرادق الضخم المقام لاستقبال الأمير محمد علي الواصي على عرش الملك فاروق وسعد باشا زغلول وعمر باشا طوسون وأعيان مصر وأعضاء الأسرة المالكة في ذلك الوقت"، ثم انتقل إلى القاهرة، فزادت شهرته، وازدانت بصوته محافلُها ومناسباتُها.

لماذا لم يؤذن النبي طيلة حياته؟ .. اعرف السبب

ما حكم لبس البنلطون الضيق للنساء والصلاة به؟ .. اعرف الرأي الشرعي

4- وفي محفلٍ تَغَيَّبَ عنه الشيخ عبد الفتاح الشِّعشاعي لظروف طارئة كان لحسن تلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل بالغ الأثر في تعرُّف جمهور جديد عليه، وذيوع صيته، وتعلق قلوب مُستمعي القرآن الكريم بصوته الشجي العذب.

5- وبعد سماع الملك فاروق تلاوته وإعجابه بها؛ أمر بتعيينه قارئًا لقصر مصر الملكي، رغم عدم اعتماد إذاعة القرآن الكريم له في ذلك الوقت.

6- عرف الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل بعدد من الألقاب منها:" قارئ الملوك والرؤساء، عبقري التلاوة، مغرد السماء، ملك المقامات القرآنية، وصاحب الحنجرة الذهبية".

7- وفي عام 1945م انطلق صوت الشيخ مصطفى إسماعيل؛ صادحًا بآيات الكتاب العزيز عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، وتعلقت بصوته الآذانُ والقلوب، وطارت شهرته في آفاق مصر والعالم.

8- جاب الشيخ كثيرًا من دول العالم؛ قارئًا لآيات القرآن الكريم، ومُحْيِيًا ليالي رمضان، وسط احتفاءٍ وتقدير كبيرين على المستوى الشعبي والرسمي في شتى الدول التي زارها، والتي من بينها دولة فلسطين، التي قرأ بحرمها القدسي الشريف «المسجد الأقصى» تلاوته المشهورة في ذكرى الإسراء والمعراج عام 1960م، كما حصل على العديد من الأوسمة داخل مصر وخارجها.

9- وبعد صحبةٍ صادقةٍ لتلاوة آيات القرآن الكريم دامت إلى آخر أيام حياته؛ رحل الشيخ عن عالمنا في 26 من ديسمبر عام 1978م، ودُفن في قريته ميت غزال، بمركز السنطة، محافظة الغربية؛ تاركًا خلفه ثروة كبيرة من التِّلاوات القرآنية الرائعة والمُتقنة.

من هو الشيخ مصطفى إسماعيل حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل ذكرى رحيل الشيخ مصطفى اسماعيل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

منخفض جوي وأمطار تضرب هذه المناطق.. التفاصيل الكاملة للطقس

حمام وبط| قصة أعجب سرقة في مصر.. خطفوا عشا العريس ليلة الدخلة

غير لائق.. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

بعد قليل.. محاكمة 14 عنصرا إخوانيا بخلية المطرية الإرهابية

زيادة الإيجار القديم في 2024.. لماذا لا تطبق على الوحدات السكنية والمحلات؟

اندلاع حريق في سفارة إيران ببغداد وآخر في وزارة النفط العراقية

بيراميدز يحسم مصير باتشيكو خلال ساعات عقب الهزيمة أمام فيوتشر

مش ده معروف| جهاد جريشة يوجه رسالة نارية لحكم مباراة الأهلي وسيراميكا

أمطار في تلك الأماكن.. الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع 6 أشخاص بأسرة واحدة بالشرقية

«نور الريس» يعيد مصطفى كامل للسينما

فيديو

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

قفزة فى نسب استماع «3 ساعات متواصلة» لـ روبي بعد الهجوم عليها

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ