اندلاع حريق في سفارة إيران ببغداد وآخر في وزارة النفط العراقية

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بالعراق ، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إخماد حريق اندلع داخل الباحة الخارجية التابعة لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسط العاصمة بغداد.

كما اندلع حريق آخر داخل وزارة النفط العراقية.

وكان مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء أفاد بإصابة 19 مُنتسبًا في وزارة الداخلية وهيئة الحشد الشعبي، بقصف للطيران الأمريكي استهدفت مقرات تابعة للحشد وسط محافظة بابل.

وذكر المصدر لـ”السومرية نيوز”، إن” 12 منتسبًا في وزارة الداخلية، و7 منتسبين في هيئة الحشد الشعبي، أصيبوا بجروح متفاوتة كحصيلة أولية للقصف الأمريكي الذي استهدف مقرات تابعة للحشد في منطقة الجزائر وسط مدينة الحلة في محافظة بابل”.

وقال مسؤولون في وقت سابق إن الجيش الأمريكي شن ضربات جوية انتقامية دقيقة في العراق بعد هجوم بطائرة مسيرة ملغومة شنه مسلحون متحالفون مع إيران، وأسفر عن إصابة 3 جنود أمريكيين، أحدهم في حالة حرجة.

وقال الجيش الأمريكي إنه شن الضربات بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن، مما أسفر على الأرجح عن مقتل “عدد من مقاتلي كتائب حزب الله”، وتدمير العديد من المنشآت التي تستخدمها الجماعة.

وتعرضت قاعدة أمريكية في أربيل بالعراق لهجوم بطائرة مسيرة أمس الاثنين، مما أدى إلى وقوع خسائر في صفوف الأمريكيين.