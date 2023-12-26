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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تحفز طلابها على المشاركة في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية

المسابقة الدولية
المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، عن إطلاق المسابقة الدولية فى إصدارها الثالث للابتكارات العلمية والهندسية.

وأوضحت جامعة حلوان في بيان لها، إن هذه المسابقة تأتي تأكيدًا على اهتمام الجامعة بتشجيع مشاركة طلابها في الفعاليات والمسابقات المختلفة، لما لذلك من أثر بالغ في بناء شخصية الطالب الجامعي.

وأوضح البيان أن مشاركة الطلاب فى المسابقة يأتي برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ودعا البيان الطلاب أصحاب الأفكار والابتكارات العلمية والهندسية، إلى الإسراع بتقديم مشاريعهم المبتكرة للمشاركة في المسابقة الدولية للعلوم الهندسية والابتكارات التي ستُعقد بكلية الدفاع الجوي، بالأكاديمية العسكرية المصرية، بالقاهرة.
 

خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو 2024.

وأشار إلى أن الهدف من المسابقة هو خلق منافسة بين الطلاب أصحاب الأفكار في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، لبناء مهاراتهم وتطوير قدراتهم الإبداعية.

وحدد البيان 31 ديسمبر 2023 موعدًا نهائيًا لتقديم مشاريع المتسابقين، مشيرًا إلى أن التفاصيل متوفرة على الرابط الإلكتروني للمسابقة التالي https://iseic-adc.org

تأتي مشاركة الطلاب فى المسابقة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، محمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، الاستاذ مدحت علام مدير الإدارة.

جامعة حلوان تحفز طلابها على المشاركة في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية (2)
جامعة حلوان تحفز طلابها على المشاركة في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية (2)
جامعة حلوان تحفز طلابها على المشاركة في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية (3)
جامعة حلوان تحفز طلابها على المشاركة في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية (3)
جامعة حلوان تحفز طلابها على المشاركة في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية (1)
جامعة حلوان تحفز طلابها على المشاركة في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية (1)
جامعة حلوان إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان إطلاق المسابقة الدولية لابتكارات العلمية والهندسية بناء شخصية الطالب الجامعي

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