هواوي هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، وقد قدمت الشركة في عام 2023 مجموعة متنوعة من الهواتف التي تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة.

سنلقي نظرة على أفضل موبايلات هواوي في 2023، بناءً على المواصفات والميزات .

المرتبة الأولى: هواوي P50 Pro

يعد هواوي P50 Pro هو أفضل هاتف ذكي من هواوي في عام 2023، ويتميز بتصميم أنيق وشاشة عالية الدقة وكاميرات رائعة وأداء قوي.

الشاشة: شاشة OLED مقاس 6.6 بوصة بدقة 2700 × 1228 بكسل المعالج: Kirin 9000 5nm ذاكرة الوصول العشوائي: 8 أو 12 جيجابايت مساحة التخزين: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت الكاميرا الأمامية: 13 ميجابكسل الكاميرات الخلفية: 50 ميجابكسل (عريضة) + 40 ميجابكسل (تقريب) + 12 ميجابكسل (عريضة للغاية) + 64 ميجابكسل (تليفوتوغرافي) البطارية: 4360 مللي أمبير

أفضل موبايلات هواوي في 2023

المرتبة الثانية: هواوي Mate Xs 2

يعد هواوي Mate Xs 2 هو هاتف ذكي قابل للطي من هواوي، ويتميز بتصميم أنيق وشاشة عالية الدقة وأداء قوي.

الشاشة: شاشة OLED قابلة للطي مقاس 7.8 بوصة بدقة 2480 × 2200 بكسل المعالج: Snapdragon 8 Gen 1 ذاكرة الوصول العشوائي: 8 أو 12 جيجابايت مساحة التخزين: 256 أو 512 جيجابايت الكاميرا الأمامية: 10.7 ميجابكسل الكاميرات الخلفية: 50 ميجابكسل (عريضة) + 12 ميجابكسل (عريضة للغاية) + 8 ميجابكسل (تليفوتوغرافي) البطارية: 4600 مللي أمبير

أفضل موبايلات هواوي في 2023

المرتبة الثالثة: هواوي Nova 10 Pro

يعد هواوي Nova 10 Pro هو هاتف ذكي متوسط ​​المدى من هواوي، ويتميز بتصميم أنيق وشاشة عالية الدقة وكاميرات رائعة.

الشاشة: شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 2652 × 1200 بكسل المعالج: Snapdragon 7 Gen 1 ذاكرة الوصول العشوائي: 8 أو 12 جيجابايت مساحة التخزين: 128 أو 256 جيجابايت الكاميرا الأمامية: 60 ميجابكسل الكاميرات الخلفية: 50 ميجابكسل (عريضة) + 8 ميجابكسل (عريضة للغاية) + 2 ميجابكسل (عمق) البطارية: 4500 مللي أمبير

أفضل موبايلات هواوي في 2023

المرتبة الرابعة: هواوي Y9a

يعد هواوي Y9a هو هاتف ذكي اقتصادي من هواوي، ويتميز بتصميم أنيق وشاشة عالية الدقة وكاميرات رائعة.

الشاشة: شاشة IPS LCD مقاس 6.63 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل المعالج: MediaTek Helio G80 ذاكرة الوصول العشوائي: 6 أو 8 جيجابايت مساحة التخزين: 128 أو 256 جيجابايت الكاميرا الأمامية: 16 ميجابكسل الكاميرات الخلفية: 64 ميجابكسل (عريضة) + 8 ميجابكسل (عريضة للغاية) + 2 ميجابكسل (عمق) + 2 ميجابكسل (ماكرو) البطارية: 4300 مللي أمبير.

أفضل موبايلات هواوي في 2023

هذه مجرد أمثلة قليلة من أفضل موبايلات هواوي في عام 2023. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الهواتف التي تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة، سواء كنت تبحث عن هاتف ذكي رائد أو هاتف ذكي متوسط ​​المدى.