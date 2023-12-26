محمد الشيبي يستفز الجماهير.. ماذا حصل مع فيوتشر في نهائي كأس السوبر؟

انتقد الإعلامي هاني حتحوت، لاعب نادي بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، للتصرفات التي صدرت منه خلال لقاء الفريق السماوي ضد مودرن فيوتشر في نص نهائي كأس السوبر المصري.

بيراميدز وفيوتشر

بيراميدز وفيوتشر

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة صدى البلد، إن اللاعب المغربي محمد الشيبي واصل تصرفاته المستفزة وذلك عقب تنفيذه لركلة الجزاء خلال لقاء بيراميدز ومودرن فيوتشر.

وتابع حتحوت، إن محمد الشيبي رغم عدم وجود جماهير في المدرجات وعلى الرغم من التنفيذ السيئ لركلة الجزاء ، لكنه واصل تصرفاته المستفزة ووجه إشارة للجماهير القليلة المتواجدة بالمدرجات.



مودرن فيوتشر يسقط بيراميدز ويتأهل لنهائي كأس السوبر المصري

خطف فريق مودرن فيوتشر بطاقة التأهل، لنهائي بطولة كاس السوبر المصري "NBE Super Cup"، عقب تغلبه على حساب نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم الإثنين، على أرضية ملعب محمد بن زايد بالإمارات، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط الأول غياب الخطورة بشكل كبير على مرمى الفريقين، وسط حذر كبير من اللاعبين والأجهزة الفنية، حيث اصطدم مودرن فيوتشر بلعنة الإصابات، بعدما اضطر المدرب ريكاردو فورموسينيو لاستبدال المدافع محمد عبدالسلام في الدقيقة 19 ، والدفع بمحمد ربيعة.

وأهدر فيستون ماييلي ومصطفى فتحي فرصة مزدوجة لبيراميدز في الدقيقة 22، من داخل منطقة الجزاء، بعدما راوغ الأول جنش حارس مودرن فيوتشر، لكنه أعادها لمصطفى فتحي الذي سددها في يد الحارس.

وأجرى مودرن فيوتشر تبديل اضطراري ثاني، بدخول بيلو بدلًا من المصاب محمد فاروق في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

فيوتشر وبيراميدز

وأهدر محمد حمدي فرصة آخرى لبيراميدز، بعد تمريرة بالرأس من المغربي وليد الكرتي، لكن ظهير بيراميدز قابل الكرة برأسية علت العارضة في الدقيقة 43.

وأهدر عبدالكبير الوادي فرصة مودرن فيوتشر الوحيدة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت فوق العارضة.

ودفع ريكاردو مدرب مودرن فيوتشر بالمهاجم أحمد عاطف على حساب كيجالي درامي مع بداية الشوط الثاني، بحثًا عن خطف هدف الانتصار.

وفي المقابل استعان جايمي باتشيكو بفاخري لاكاي ومحمد رضا بوبو مبكرًا على حساب مصطفى فتحي ووليد الكرتي، من أجل تنشيط هجوم الفريق.

وأهدر أحمد عاطف فرصة هدف محقق لفريقه من هجمة مرتدة، بعدما انفرد بالحارس أحمد ميهوب، الذي تألق وتصدى لتسديدة مهاجم مودرن فيوتشر في الدقيقة 76.

وأضاع عبدالكبير الوادي فرصة تسجيل هدف التقدم لصالح مودرن فيوتشر، بعد هجمة مرتدة آخرى، بعدما انفرد بالحارس أحمد ميهوب، لكنه سدد الكرة بغرابة بعيدًا عن المرمى.

وأطلق فاخري لاكاي تسديدة صاروخية خطيرة لبيراميدز، من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 85.

وكاد بيراميدز أن يخطف هدفًا محققًا، في الدقيقة 92، بعد رأسية من محمد الشيبي أبعدها محمود جنش ببراعة، ليتابعها لاعب بيراميدز لكن أبعدها محمد ربيعة مدافعة مودرن فيوتشر من على خط المرمى.