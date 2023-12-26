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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

ارشيفي
ارشيفي

 
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال وعشرات المستوطنين دخلوا تحت حماية قوات الاحتلال إلي باحات المسجد الأقصى ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم أداء طقوس تلمودية.

كما  فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الطابق الأرضي لمنزل المواطن يوسف الزنديق على مدخل مخيم نور شمس شرق طولكرم.

فيما دمرت جرافات الاحتلال اسوار عدد من المنازل والمدارس والمساجد في المخيم، وسحقت مركبات المواطنين، ودمرت الشارع المحاذي لحاووز المياه المغذي للمخيم.

 

وقصفت قوات الاحتلال، عمارة قيد الانشاء على مدخل ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم.

واستهدفت قوات الاحتلال المبنى أكثر من مرة بالأعيرة النارية وقذائف "الانيرجا"، ويقوم  بمحاصرته، تزامنا مع استمرار عدوانه على المدينة ومخيم نور شمس.

وألقت قوات الاحتلال القنابل الضوئية في سماء المخيم والاعيرة النارية بكثافة، تزامنا مع استمرار عدوانها الثاني خلال يومين.

كما أعلنت قوات الاحتلال مخيم نور شمس منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الدخول اليه او الخروج منه، وأقامت ثكنات عسكرية في عدة منازل في مختلف احياء المخيم

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت الليلة، مدينة طولكرم، وحاصرت مخيم نور شمس، شرق المدينة.

واقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال  مدينة طولكرم  من محورها الغربي، باتجاه شارع خضوري، ودوار العليمي، وشارع السكة، ترافقها جرافات، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء طولكرم ومخيماتها، على ارتفاع منخفض.

كما حاصرت قوات الاحتلال  مخيم نور شمس من كافة الجهات، فيما انتشر عشرات الجنود في ضاحية ذنابة شرق المدينة، وتحديدا في المنطقة المتاخمة للمخيم، مشيرة إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت، وسط إطلاق قوات الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة، فيما سمعت أصوات انفجارات.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في منطقة المنشية وجبل النصر وجبل الصالحين، وقامت بتفتيشها واحتجاز اصحابها في غرفة واحدة، ونشرت قناصتها على أسطحها، في الوقت الذي نشرت مجموعة من القناصة في منطقة الأحراش المقابلة للمخيم، والبنايات العالية في محيطه.

وقامت جرافات الاحتلال بتجريف الشارع المحاذي لمدخل المخيم، وشارع حارتي المنشية والدمج، وتدمير البنية التحتية، كما لاحقت مركبات الاسعاف التي تتواجد في المخيم، واجبرتها على مغادرته تحت تهديد السلاح.

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