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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يصل بورسعيد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في بورسعيد

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلي مقر محافظة بورسعيد في مستهل زيارة يقومان بها اليوم الثلاثاء لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية .

 وكان في استقبال الوزراء  اللواء  عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب. 


وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية والزراعة لمحافظة بورسعيد توزيع العقود المؤمنة علي المزارعين بمناطق سهل الطينة والحسينية ومثلث الخير وتفقد محطة تسمين الماشية والمجزر الالي ومصنع تدوير المخلفات البلدية الصلبة ومنطقة تطوير الأسواق والحدائق الجديدة والممشي السياحي .

وزير التنمية المحلية بورسعيد المشروعات التنموية هشام امنة

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