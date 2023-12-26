رفعت الفياض يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام |فيديو

قال رفعت الفياض الكاتب الصحفي المتخصص في شئون التعليم، إن امتحان الفصل الدراسي الأول لهذا العام يقتصر على سنوات النقل، سواء في المرحلة الإبتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، بالإضافة إلى إمتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

مواعيد الأمتحانات في سنوات النقل

وأوضح رفعت الفياض خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تكون على فصلين دراسيين، لكن إمتحانات الثانوية العامة ستكون في شهر يونيو القادم على المستوى القومي.

وتابع: "مواعيد الامتحانات في سنوات النقل ترتبط بالمواعيد التي تحددها كل محافظة، لأن الامتحانات ليست عامة على مستوى الجمهورية"