القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما حشيش ب1.6 مليون جنيه بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالجيزة بقصد الاتجار.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصرين إجراميين) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور .. وبحوزتهما (22,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,600,000 مليون وستمائة ألف جنيه تقريباً).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.