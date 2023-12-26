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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احباط محاولة لترويج كمية من مخدر الهيدرو ب5.8 مليون جنيه بالإسماعيلية

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من مخدر الهيدرو بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية قبل ترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعتزام (عنصرين إجراميين) تهريب كمية كبيرة لمخدر الهيدرو بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية تمهيداً لترويجها على عملائهما. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (195 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 195 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

 وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,850,000 جنيه تقريباً).  

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.. فقد

الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاسماعيلية القنطره شرق المخدرات والأسلحة امن الاسماعيلية

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