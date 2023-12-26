سقوط ميكانيكي يسرق السيارات ويقطعها لبيعها خردة بالإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) بإكتشافه سرقة سيارته الملاكى حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (ميكانيكى "له معلومات جنائية") وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة عن طريق فتح باب السيارة "بالمفك" وقيامه بتقطيعها داخل ورشته بدائرة مركز شرطة أبو صوير، ثم بيعها أجزاء حديد خردة لعميله "سيىء النية" (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير) أمكن ضبطه وسيارة ربع نقل يستخدمها فى النقل.

وأقر بشرائه المسروقات والتصرف ببيعها لأحد المصانع ، وأضاف الأول بإرتكابه (10) وقائع سرقات سيارات أخرى بدوائر قسمى شرطة (ثان وثالث الإسماعيلية ) وأرشدا عن أجزاء السيارات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.