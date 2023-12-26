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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبدالعال أبو السعود: أهالي سيناء يثمنون جهود الرئيس السيسي في القضاء على الإرهاب

الشيخ عبدالعال أبو
الشيخ عبدالعال أبو السعود الأخرسي

قال الشيخ عبدالعال أبو السعود، رئيس إتحاد الجمعيات الأهلية فى شمال سيناء وعضو التحالف الوطني، إن أعلى نسبة تصويت حدثت خلال الإنتخابات الرئاسية السابقة كانت فى شمال سيناء، مشيرا إلى أن هناك لجنة إنتخابية هناك نسبة التصويت بها وصلت ل89%.

وثمن أبو السعود ، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، هذا الأمر نتيجة المجتمع الأهلي الذي أقامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه قام بمنظومة كبيرة جدا فى المشاركة، مما حشد المواطنين فى صناديق الإنتخابات.

وتابع: “سكان المحافظات الحدودية هم أكثر المواطنين ولائا لمصر.. وأهالي سيناء يثمنوا دور الرئيس السيسي فى القضاء على الإرهاب والإنتصار عليه”.

عبدالعال أبو السعود الأخرسي الجمعيات الأهلية شمال سيناء التحالف الوطني الرئيس السيسي

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