عبدالعال أبو السعود: أهالي سيناء يثمنون جهود الرئيس السيسي في القضاء على الإرهاب

قال الشيخ عبدالعال أبو السعود، رئيس إتحاد الجمعيات الأهلية فى شمال سيناء وعضو التحالف الوطني، إن أعلى نسبة تصويت حدثت خلال الإنتخابات الرئاسية السابقة كانت فى شمال سيناء، مشيرا إلى أن هناك لجنة إنتخابية هناك نسبة التصويت بها وصلت ل89%.

وثمن أبو السعود ، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، هذا الأمر نتيجة المجتمع الأهلي الذي أقامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه قام بمنظومة كبيرة جدا فى المشاركة، مما حشد المواطنين فى صناديق الإنتخابات.

وتابع: “سكان المحافظات الحدودية هم أكثر المواطنين ولائا لمصر.. وأهالي سيناء يثمنوا دور الرئيس السيسي فى القضاء على الإرهاب والإنتصار عليه”.