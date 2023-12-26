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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بالكريسماس.. بابا نويل يطير في سماء الغردقة لتوزيع الهدايا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهدت شواطئ الغردقة في مصر احتفالات مميزة بمناسبة عيد الكريسماس، حيث اندلعت مظاهر مبهجة جذبت السياح من مختلف الجنسيات. قام بابا نويل بتوزيع الهدايا على السائحين وهو يحلق في سماء المنتجع السياحي.

وفي لفتة فريدة من نوعها، ارتدى مجدي عبد الغني، أحد أشهر لاعبي الفلاي بورد في مصر، زي بابا نويل وحلق في السماء باستخدام لعبة الفلاي بورد.

 كان يحمل كيسًا مليئًا بالهدايا وقام بتوزيعها بفرح على السياح والأطفال، ما أضفى جوًا من المرح والسعادة على الأجواء.

وأكد مجدي عبد الغني أن احتفالات الكريسماس لم تتوقف على شواطئ الغردقة، حيث شارك فيها آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، بدءًا من الألمان والروس وصولاً إلى الإيطاليين والتشيكيين.

وأوضح محمد عيد، الخبير التسويقي السياحي بمنطقة البحر الأحمر، أن الاحتفالات لاقت إعجابا كبيرا من قبل السياح الأجانب الذين قاموا بالتقاط صور تذكارية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساهم في تعزيز صورة المنطقة كوجهة سياحية مميزة. وأشار إلى ارتفاع نسبة الإشغالات في الفنادق لتجاوز حاجز 95٪، مما يعكس جاذبية المكان والفعاليات المقدمة.

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