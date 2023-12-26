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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استقبل وفد مطرانية ميت غمر.. محافظ الدقهلية: الأقباط يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء وفد مطرانية ميت غمر نيابة عن الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقدوس وبلاد الشرقيه والنائب البابوي لأبراشية المنصوره وتوابعها لتقديم التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024 م.

وضم الوفد كلا من القمص بوشي كامل وكيل مطرانية ميت غمر ، والقمص كرولس وديع كاهن كنيسة العذراء بكفر داود .

وقال " مختار ": كل عام والشعب المصري العظيم بكافة أطيافه وفئاته بخير داعياً المولي عز وجل أن يمن علي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والخير واليمن والبركات وأن يرفع عنها الغلاء والوباء وأن يجعلها واحة للأمن والأمان .

وأكد " المحافظ " أن الشعب المصري نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية في كافة المواقف ومواجهة التحديات، مشيراً إلي أن الأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام وأنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد .

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أسقف ميت غمر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مواجهة التحديات وكيل مطرانية ميت غمر مصرنا الحبيبة محافظ الدقهلية أيمن مختار الميلادى الجديد

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